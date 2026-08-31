Frontalcrash im Roppener-Tunnel: A12 nach Überholmanöver gesperrt

Ein schwerer Verkehrsunfall im Roppener-Tunnel auf der Inntalautobahn (A12) in Fahrtrichtung Westen/Bregenz hat am Montag gegen 10.30 Uhr zu einer zweistündigen Sperre der Autobahn geführt. Im Baustellenbereich mit Gegenverkehr auf Höhe Straßenkilometer 129,500 erlitt ein 24-jähriger Österreicher schwerste Verletzungen.

Frontal mit LKW kollidiert

„Laut Zeugenaussagen und nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte der 24-Jährige mit seinem PKW zunächst einen Klein-LKW auf der rechten Seite über den Bordstein fahrend überholt und dabei diesen an der Beifahrerseite touchiert“, erklären die Beamten der Landespolizeidirektion Tirol. Danach überholte der Mann auch einen PKW auf der rechten Seite über den Bordstein. Unmittelbar nach diesem Manöver lenkte er das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn, geriet über die Mittelleitlinie auf die Gegenfahrspur und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Sattel-LKW zusammen, der von einem 37-jährigen litauischen Staatsangehörigen gelenkt wurde.

24-Jähriger im Fahrzeug eingeklemmt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 24-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt. Nach der Bergung mittels Bergeschere durch die Feuerwehr flog ihn ein Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck. Der 37-jährige LKW-Lenker blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Die Lenkerin des zuvor überholten PKW sowie der Lenker des Klein-LKW wurden unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung zur medizinischen Abklärung in das Krankenhaus Zams gebracht.

Straße für zwei Stunden gesperrt

Aufgrund des Unfalls war die A12 bis 12.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Imst und Silz, die Besatzung eines Notarzthubschraubers, ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und ein Einsatzleitfahrzeug der Rettung Imst, die ASFINAG, ein Abschleppunternehmen sowie vier Streifen der Autobahnpolizei Imst.