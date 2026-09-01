Auto von 21-Jährigem übersehen: Biker (60) nach Zusammenstoß schwer verletzt

Gegen 16:25 Uhr war ein 60-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad von Wörgl kommend in Richtung Breitenbach am Inn unterwegs. Bei Straßenkilometer 17,2 setzte der Zweiradlenker hinter einem vor ihm fahrenden Lkw, der von einem 44-jährigen Österreicher gesteuert wurde, zum Überholen an.

Schwere Verletzung

Dabei übersah der Motorradfahrer offenbar den entgegenkommenden Wagen eines 21-jährigen Österreichers. In der Folge kam es zu einer heftigen Kollision zwischen dem Motorrad und dem Auto, bei der der 60-Jährige zu Sturz kam und schwere Verletzungen am linken Bein erlitt.

Straße für eine Stunde gesperrt

„Der Pkw Lenker, sowie der LKW-Lenker, blieben durch den Unfall unverletzt. Der Motorradlenker wurde nach der Erstversorgung in das Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen“, berichtet die Landespolizeidirektion Tirol. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss um die Bergung des beschädigten Autos sowie des Motorrads. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die L211 im Bereich der Unfallstelle für rund eine Stunde komplett für den gesamten Verkehr gesperrt werden.