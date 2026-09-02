Hoher Schaden: 39-Jährige fällt auf betrügerische Online-Jobangebote rein

Eine bislang unbekannte Person hat eine 39-jährige Österreicherin in Telfs um einen hohen vierstelligen Eurobetrag betrogen.

Die Frau war im Zeitraum zwischen Freitag und Montag über eine Online-Werbung auf eine vermeintliche Verdienstmöglichkeit aufmerksam geworden, bei der Geld durch das Erledigen einfacher Online-Aufgaben in Aussicht gestellt wurde.

Zu „Händleraufgaben“ aufgefordert

Nachdem zu Beginn geringfügige Auszahlungen erfolgten, wurde die Tirolerin zu sogenannten „Händleraufgaben“ aufgefordert. Für diese mussten schrittweise immer höhere Geldbeträge investiert werden.

Umtausch von Geld in Bitcoin

Unter dem Vorwand, Investitionen durchzuführen oder einen angeblich entstandenen Fehler zu beheben, veranlasste die Täterschaft das Opfer zu weiteren Überweisungen sowie zum Umtausch von Geld in Bitcoin. Als schließlich eine weitere Zahlung in Höhe eines hohen vierstelligen Eurobetrages gefordert wurde, brach die 39-Jährige den Kontakt ab und erstattete Anzeige bei der Polizei.