Klirrende Gläser: Erdbeben zwischen Innsbruck und Wattens „deutlich“ zu spüren

Fünf Kilometer außerhalb von Innsbruck hat sich in der Nacht auf Mittwoch, 2. September 2026, ein Erdbeben der Stärke 2,6 ereignet. Anwohner sprachen von einem "Grollen und klirrenden Gläsern".

Knapp fünf Kilometer östlich von Innsbruck hat sich am 2. September 2026 um 2.27 Uhr ein Erdbeben ereignet, wie die GeoSphere Austria nun berichtet. Dieses hatte eine Stärke von 2,6. Schäden an Gebäuden oder der Infrastruktur allgemein sind nicht bekannt und bei der Stärke auch nicht zu erwarten. Ein so mancher Tiroler dürfte aber aus dem Schlaf gerissen worden sein. Anwohner berichten nämlich vom Grollen des Untergrundes und klirrenden Gläsern. „Das Beben wurde vor allem zwischen Innsbruck und Wattens deutlich verspürt“, heißt es seitens der GeoSphere Austria.

Auch ein Erdbeben bei Ebreichsdorf

In der selben Nacht, keine zehn Minuten später, hat sich unabhängig von diesem Erdbeben auch in der Nähe von Ebreichsdorf in Niederösterreich ein spürbares Beben ereignet. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Nächtliches Erdbeben: Niederösterreicher von „Grollen im Untergrund“ geweckt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2026 um 10:17 Uhr aktualisiert