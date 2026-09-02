Trauer um Walter Tresch: Ehemaliger Kitz-Sieger mit 78 Jahren verstorben

Der am 4. Mai 1948 geborene Schweizer Skifahrer Walter Tresch ist im Alter von 78 Jahren Ende August 2026 verstorben. Er hat unter anderem die Kombination in Kitzbühel 1976 gewonnen.

Ein Hahnenkamm-Sieger ist nicht mehr. Der Schweizer Skifahrer Walter Tresch ist nach längerer Krankheit Ende August im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. Als Skifahrer hatte er sich besonders als starker Kombinierer einen Namen gemacht. Als ein solcher konnte er sogar am Hahnenkamm gewinnen. Er trug sich 1976 vor dem Kanadier Jim Hunter und dem Italiener Gustav Thöni in die Siegerliste in Kitzbühel ein.

Walter Treschs wohl berühmtester Sieg

Insgesamt hat der nun Verstorbene vier Weltcuprennen gewonnen, wobei der Sieg im Jahr 1971 bei der Abfahrt in St. Moritz wohl für das größte Aufsehen gesorgt hat. Dort hatte er mit der Startnummer 39 seinen favorisierten Landsmann Bernhard Russi noch abgefangen. Auch Edelmetall bei Weltmeisterschaften hat nicht gefehlt. In Sapporo (Japan) konnte Tresch in der Kombination 1972 die Silberne gewinnen, 1975/76 entschied er die Kombi-Wertung im Weltcup überhaupt für sich.