110-Meter-Absturz: Leiche am Gaishorn in Tirol gefunden

Am Gaishorn in Tannheim (Bezirk Reutte, Tirol) ist bereits am 28. August 2026 eine Leiche gefunden worden, wie nun bekannt wurde. Die Person dürfte rund 110 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt sein.

Gegen 10.30 Uhr hat am 28. August 2026 die Bergrettung Tannheim die Polizei darüber informiert, dass am Gaishorn eine Leiche gefunden worden sei. Die Beamten sind sofort ausgerückt, auch der Hubschrauber war im Einsatz. Dieser barg letztlich die Leiche mit Unterstützung der Bergretter. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte die verstorbene Person knapp 110 Meter durch felsdurchsetztes Gelände abgestürzt sein, heißt es seitens der Beamten. Von der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion angeordnet. Die Identität der verstorbenen Person konnte bisher nicht festgestellt werden.