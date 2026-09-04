Geisterfahrt auf Video: Lenker fuhr rückwärts auf A12

Ein aufgetauchtes Video brachte einen gefährlichen Vorfall auf der A12 ans Licht: Die Polizei sucht nach einem Lenker, der mit seinem Auto als Geisterfahrer unterwegs war.

Die Polizei wurde erst durch ein von einem Zeugen aufgenommenes und anschließend veröffentlichtes Video auf den Vorfall aufmerksam.

Die Polizei wurde erst durch ein von einem Zeugen aufgenommenes und anschließend veröffentlichtes Video auf den Vorfall aufmerksam.

Auf der Inntalautobahn (A12) bei Imst kam es am Freitag zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein bislang unbekannter Lenker war mit seinem Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Der Vorfall ereignete sich am 4. September 2026 gegen 10:00 Uhr im Bereich der Industriezone Imst. Der unbekannte Lenker soll auf der A12 in Fahrtrichtung Innsbruck auf dem Pannenstreifen rückwärts gefahren sein – und zwar entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zurück in den Autobahnparkplatz Imst Süd.

Video machte Vorfall bekannt

Die Polizei wurde erst durch ein von einem Zeugen aufgenommenes und anschließend veröffentlichtes Video auf den Vorfall aufmerksam. Die Ermittlungen zum Lenker beziehungsweise zur Lenkerin laufen. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich laut Polizei um einen dunklen Pkw mit Fahrradträger am Heck.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder zum Lenker machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeiinspektion Imst unter +43 (0)59133/7101-200 zu melden.