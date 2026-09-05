Nach Überholmanöver: Zwei Rennradfahrer im Krankenhaus

Am Samstagvormittag ist es auf der Tiroler Straße im Gemeindegebiet von Weer (Bezirk Schwaz, Tirol) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Rennradfahrer verletzt wurden.

Der Test zeigte: Die Frau, die den Unfall mit ihrem Auto verursacht hatte, war leicht alkoholisiert.

Der Test zeigte: Die Frau, die den Unfall mit ihrem Auto verursacht hatte, war leicht alkoholisiert.

Gegen 10.30 Uhr waren am heutigen Samstag, dem 5. September 2026, zwei österreichische Rennradfahrer in Weer (Bezirk Schwaz, Tirol) im Alter von 27 und 28 Jahren auf der B171 in Richtung Westen unterwegs. Eine 62-jährige Autofahrerin fuhr zunächst hinter dem Duo. Bei Straßenkilometer 56,2 setzte die Lenkerin schließlich zum Überholen an.

Auto touchierte die Sportler

Während des Manövers geriet das Fahrzeug der 62-Jährigen vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts und touchierte die beiden Sportler. Die Männer stürzten und erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden beide Verletzten vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Schwaz gebracht.

Alkomattest verlief positiv

Wie die Polizei mitteilte, zeigte die Autofahrerin deutliche Anzeichen von Übermüdung. Ein noch an der Unfallstelle durchgeführter Alkomattest verlief zudem positiv. An den beiden Rennrädern entstand erheblicher Sachschaden, das Auto der Frau wurde leicht beschädigt. Neben der Rettung und einem Notarzt standen die Freiwilligen Feuerwehren Weer und Schwaz sowie eine Streife der Polizei im Einsatz.