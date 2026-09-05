Ein Klick mit Folgen: Tirolerin verliert tausende Euro an Betrüger

Mit einer gefälschten FinanzOnline-SMS begann ein Betrug im Tiroler Oberland: Eine 53-jährige Frau übermittelte ihre Daten an Kriminelle und verlor durch einen weiteren Trick einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Eine 53-jährige Frau aus dem Tiroler Oberland ist Opfer eines Phishing-Betrugs geworden. Die Täter erlangten über eine gefälschte SMS persönliche Daten und brachten die Frau anschließend dazu, einen Verifizierungscode für eine Überweisung weiterzugeben.

Gefälschte FinanzOnline-Nachricht erhalten

Ende August 2026 erhielt die Frau auf ihrem Mobiltelefon eine SMS mit einem Link zur vermeintlichen Registrierung ihres FinanzOnline-Zugangs. Da sie tatsächlich Zugangsdaten beantragt hatte und diese vom Finanzamt noch nicht erhalten hatte, ging sie davon aus, dass die Nachricht echt sei. Über den Link gelangte sie zu einem gefälschten Formular, in das sie im guten Glauben ihre persönlichen Daten sowie Bankdaten eingab.

Betrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus

Am 4. September meldete sich schließlich ein angeblicher Bankmitarbeiter telefonisch bei der 53-Jährigen. Dieser behauptete, das Bankkonto der Frau sei gehackt worden und müsse gesperrt werden. Unter diesem Vorwand brachte der unbekannte Täter die Frau dazu, mehrere echte Verifizierungscodes für Überweisungen weiterzugeben. Mit einem dieser Codes konnte der Betrüger schließlich eine Überweisung in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags vom Konto der Frau auf ein fremdes Konto durchführen. Die Polizei warnt erneut davor, Links aus unbekannten SMS oder E-Mails zu öffnen und persönliche sowie Bankdaten nur über offizielle Kanäle einzugeben. Auch Verifizierungscodes sollten niemals an Dritte weitergegeben werden.