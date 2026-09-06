Polizei sucht silbergrauen PKW nach Zusammenstoß mit Radfahrer
Ein 47-jähriger Schweizer ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B171 im Gemeindegebiet von Pettnau verletzt worden.
Der Radfahrer war gegen 20:40 Uhr zusammen mit einem 38-jährigen Landsmann auf Rennrädern in Richtung Innsbruck unterwegs, wobei der 47-Jährige hinter seinem Begleiter fuhr.
Autolenker flüchtete
„Zur selben Zeit befuhr ein bis dato unbekannter PKW ebenso die B171 in selber Fahrtrichtung, aus bislang unbekannter Ursache touchierte der PKW das Hinterrad des 47-Jährigen, wodurch dieser zu Sturz kam“, schildert die Landespolizeidirektion Tirol. Der Autolenker setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten.
Notarzt alarmiert
Der verletzte Radrennfahrer wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Rettungskräfte mit Verletzungen unbestimmten Grades in den Schockraum der Klinik Innsbruck gebracht.
Zeugenaufruf
Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Fahrzeug. Laut den Beamten handle es sich um einen silbergrauen PKW (vermutlich KIA Ceed). Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Telfs unter der Telefonnummer +43 (0)59133/7126-100 zu melden.