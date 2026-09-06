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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto und ein Fahrrad.
Die Landespolizeidirektion Tirol berichtet über den Vorfall.
Tirol
06/09/2026
Polizeimeldung

Polizei sucht silbergrauen PKW nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Ein 47-jähriger Schweizer ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B171 im Gemeindegebiet von Pettnau verletzt worden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Der Radfahrer war gegen 20:40 Uhr zusammen mit einem 38-jährigen Landsmann auf Rennrädern in Richtung Innsbruck unterwegs, wobei der 47-Jährige hinter seinem Begleiter fuhr.

Autolenker flüchtete

„Zur selben Zeit befuhr ein bis dato unbekannter PKW ebenso die B171 in selber Fahrtrichtung, aus bislang unbekannter Ursache touchierte der PKW das Hinterrad des 47-Jährigen, wodurch dieser zu Sturz kam“, schildert die Landespolizeidirektion Tirol. Der Autolenker setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten.

Notarzt alarmiert

Der verletzte Radrennfahrer wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Rettungskräfte mit Verletzungen unbestimmten Grades in den Schockraum der Klinik Innsbruck gebracht.

Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Fahrzeug. Laut den Beamten handle es sich um einen silbergrauen PKW (vermutlich KIA Ceed). Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Telfs unter der Telefonnummer +43 (0)59133/7126-100 zu melden.

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