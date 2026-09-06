Zillertal: 43-Jähriger stürzt 130 Meter über Steilgelände ab

Ein dramatischer Bergunfall hat sich am Sonntagmorgen auf dem beliebten Berliner Höhenweg im Zillertal ereignet. Ein 43-jähriger deutscher Staatsbürger stürzte dabei über extrem steiles Gelände ab.

Gegen 8 Uhr war der Wanderer am heutigen Sonntag, dem 6. September 2026, zusammen mit zwei Begleitern von der Edelhütte in Richtung Kasseler Hütte (Bezirk Schwaz, Zillertal) unterwegs. Im alpinen Gelände geriet der Mann ins Rutschen und verlor den Halt. In der Folge stürzte er rund 130 Meter unkontrolliert über etwa 35 bis 40 Grad steiles, durchsetztes Gras- und Felsgelände ab. Erst in einer leichten Senke kam der Verunglückte schließlich zum Stillstand.

Nach Erstversorgung durch Notarzt mit Hubschrauber ins Spital geflogen

Seine Begleiter setzten umgehend den Notruf ab. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Notarzt wurde der 43-Jährige vom Notarzthubschrauber „Martin 7“ mittels Tau geborgen und direkt ins Landeskrankenhaus Hall in Tirol geflogen. Über den genauen Gesundheitszustand liegt derzeit noch keine Bestätigung vor; der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Neben der Besatzung des Rettungshubschraubers standen die Bergrettung Mayrhofen sowie die Alpinpolizei Schwaz im Einsatz.