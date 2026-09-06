Absturz: Schwerverletzter rettete Bewusstlosen aus Gletscherspalte

Schwerer Alpinunfall in den Tuxer Alpen: Zwei erfahrene Bergsteiger stürzten beim Aufstieg auf den Olperer in eine Gletscherspalte. Die Verletzten wurden von der Bergrettung geborgen und ins Krankenhaus geflogen.

Ein schwerer Alpinunfall hat sich am Sonntag in den Tuxer Alpen ereignet. Zwei erfahrene österreichische Bergsteiger stürzten beim Aufstieg auf den Olperer rund 50 Meter ab und landeten in einer Gletscherspalte. Beide Männer wurden schwerverletzt.

Gefährlicher Sturz: Alpinunfall in St. Jodok

Die beiden 57-Jährigen waren am Morgen des 6. September 2026 gemeinsam zu einer Bergtour auf den Olperer aufgebrochen. Am Vormittag seilten sie sich an der Wildlahnerscharte an und setzten ihren Aufstieg am kurzen Seil in Richtung Einstieg des Olperer-Nordgrats fort. Während des Aufstiegs in einer rund 40 Grad steilen Eisflanke verlor einer der beiden Bergsteiger den Halt mit seinen Steigeisen und kam zu Sturz. Durch die Seilverbindung wurde auch sein Partner mitgerissen. Die beiden Männer stürzten etwa 50 Meter ab und fielen anschließend in eine rund zwei Meter breite Gletscherspalte.

Bergsteiger rettete Bewusstlosen aus Gletscherspalte

Einer der Bergsteiger kam in etwa fünf Metern Tiefe auf einer Schneebrücke zu liegen. Er war bewusstlos und erlitt schwere Verletzungen. Der zweite Bergsteiger konnte sich trotz eigener schwerer Verletzungen selbstständig aus der Gletscherspalte befreien. Anschließend sicherte er seinen bewusstlosen Partner am Spaltenrand, um einen weiteren Absturz zu verhindern. Zeugen setzten umgehend die alpine Rettungskette in Gang.

Bergsteiger ins Krankenhaus geflogen

Die beiden Verletzten wurden von den alarmierten Einsatzkräften geborgen und mit den Notarzthubschraubern C1 und Heli 4 in die Klinik Innsbruck geflogen. Im Einsatz standen die Bergrettungen Tux und Mayrhofen, die Alpinpolizei sowie die Hubschrauber NAH C1, Heli 4 und die Libelle Tirol.