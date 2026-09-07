Schock-Fund auf Abstellplatz: Leiche auf Rückbank entdeckt

Ein Mitarbeiter eines Autohauses im Tiroler Zillertal hat am Sonntagabend eine Leiche auf der Rückbank eines Autos entdeckt. Bei dem Toten handelt es sich um den Besitzer des Fahrzeugs, das bereits am Freitag abgeschleppt wurde.

Die Polizei geht derzeit nicht von Fremdverschulden aus.

Die Polizei geht derzeit nicht von Fremdverschulden aus.

Ein Abschleppwagen hatte das Auto eines 79-Jährigen ungarischen Staatsbürgers aufgrund einer Panne bereits am Freitag, dem 4. September 2026, geholt und auf einen Abstellplatz gebracht. Am frühen Abend des gestrigen Sonntags, dem 6. September 2026, folgte dann die grauenvolle Entdeckung: Ein Autohaus-Mitarbeiter im fand auf der Rückbank des Fahrzeugs die Leiche des Besitzers. Das bestätigt der Pressesprecher der LPD Tirol, Stefan Eder, gegenüber 5 Minuten.

Keine Indizien auf Fremdverschulden

Laut Polizei gibt es bislang keine Indizien auf Fremdverschulden. Fest steht, dass es sich beim Zulassungsbesitzer des Fahrzeugs auch um den Verstorbenen handelt. Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet, die Ermittlungen laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2026 um 09:51 Uhr aktualisiert