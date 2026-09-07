Bizarre Drogen-Razzia: Nackter Mann hält Zimmer-Pflanze aus dem Fenster

Ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz rief am vergangenen Dienstag die Spezialeinheit WEGA im Wiener Gemeindebezirk Margareten auf den Plan. Was als Routinepatrouille begann, endete mit einer skurrilen Festnahme.

Aufmerksame Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten wurden während ihres Streifendienstes in der Kopernikusgasse (Wien, 6. Bezirk) am gestrigen Sonntag, dem 6. September 2026, auf einen prägnanten Cannabisgeruch aufmerksam. Die Polizisten konnten die Geruchsquelle rasch einer bestimmten Wohnung zuordnen, woraufhin der 35-jährige Bewohner zu teils skurrilen Ablenkungsmanövern griff.

Verzweifelte Ablenkungsversuche im Nacktzustand

Um den Blick der Beamten in seine Räumlichkeiten zu verhindern, versuchte der Mann wiederholt und völlig unbekleidet, die Fenster von innen zu verstellen. In seiner Not reichte der Verdächtige den Polizisten schließlich sogar eine gewöhnliche Zimmerpflanze aus dem Fenster, um zu demonstrieren, dass sich in der Wohnung keine illegalen Substanzen befänden. Da sich der Mann in der Folge nachdrücklich weigerte, den Beamten die Tür zu öffnen, ordnete die Staatsanwaltschaft Wien eine Hausdurchsuchung an. Die Spezialeinheit WEGA verschaffte den Ermittlern schließlich Zugang zur Wohnung.

Drogen und Ausrüstung sichergestellt

Der Verdacht der Beamten bestätigte sich vor Ort prompt: Die Einsatzkräfte stellten in der Wohnung insgesamt 30 Cannabispflanzen, rund 1,7 Kilogramm einsatzbereites Cannabiskraut sowie diverse Utensilien zur Drogenherstellung sicher. Der 35-jährige polnische Staatsbürger wurde vorläufig festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Mitte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige verweigerte bei der Vernehmung die Aussage und wurde umgehend in eine Justizanstalt überstellt. Die Ermittlungen laufen.

©LPD Wien In der Wohnung entdeckten die Beamten dann reichlich Cannabis.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2026 um 16:17 Uhr aktualisiert