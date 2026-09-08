Polizei stoppt Raser (60) mit 117 km/h auf der Brennerbundesstraße

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt: Auf der Brennerbundesstraße in Schönberg geriet am Montag ein 60-jähriger Deutscher in eine Lasermessung der Polizei. Seinen Führerschein musste er vorläufig abgeben.

Bei einer Lasermessung auf der Brennerbundesstraße in Schönberg wurde ein 60-jähriger Deutscher mit 117 statt erlaubten 50 km/h gemessen.

Bei einer Lasermessung auf der Brennerbundesstraße in Schönberg wurde ein 60-jähriger Deutscher mit 117 statt erlaubten 50 km/h gemessen.

Am Montagnachmittag, dem 7. September, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Fulpmes (Tirol) den Verkehr in Schönberg. Gegen 15 Uhr führten sie auf der Brennerbundesstraße Lasermessungen durch. In diesem Bereich sind 50 km/h erlaubt. Bei einem Wagen zeigte das Messgerät jedoch einen deutlich höheren Wert.

117 km/h gemessen

Statt der erlaubten 50 km/h wurde das Fahrzeug mit 117 km/h gemessen. Hinter dem Steuer saß laut Landespolizeidirektion Tirol ein 60-jähriger Deutscher. Damit blieb es für den Lenker nicht bei der Feststellung der Geschwindigkeit. Die Beamten leiteten unmittelbar weitere Schritte ein. Noch vor Ort wurde dem Mann der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Polizei kündigte eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck Land an. Dort wird der Fall nun weiter behandelt.