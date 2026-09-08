92-Jährige bleibt schwer verletzt unter Klein-LKW liegen

Wie die Polizei nun berichtet, lenkte ein 24-jähriger Spanier Dienstagvormittag gerade seinen Klein-LKW rückwärts in eine Gemeindestraße hinein. Bei dem Vorgang dürfte er eine 92-jährige Fußgängerin übersehen haben und ist in weiterer Folge mit ihr kollidiert. „Die Frau kam unter dem Fahrzeug zum Liegen und wurde dabei schwer verletzt“, heißt es nun seitens der Beamten weiter. Die Pensionistin musste in weiterer Folge von der Rettung und dem Notarzt erstversorgt werden und wurde schließlich in den Schockraum der Klinik Innsbruck gebracht.