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/ ©FF Zweinitz
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Rettungshubschrauber des ÖAMTC.
Die Frau wurde bewusstlos am Fahrbahnrand gefunden und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
Strassen
08/09/2026
Rettungseinsatz

Reanimation: Frau lag nach Unfall bewusstlos am Straßenrand

Schwerer Unfall am Drauradweg in Strassen: Eine 58-jährige E-Bike-Fahrerin stürzte und wurde bewusstlos aufgefunden. Die Frau erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)
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Die Radfahrerin war am 8. September 2026 gegen 12.00 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter auf dem Drauradweg in Richtung Lienz unterwegs. Die beiden Angehörigen fuhren laut eigenen Angaben nur wenige Sekunden hinter der Frau, konnten den eigentlichen Sturz jedoch nicht beobachten. Als sie zu ihr aufschlossen, fanden sie die 58-Jährige bewusstlos am rechten Fahrbahnrand vor. Aufgrund der schweren Kopfverletzungen alarmierten sie umgehend die Rettungskräfte.

Reanimation vor Ort

Der verständigte Notarzt sowie die Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung der schwer verletzten Frau und führten auch Reanimationsmaßnahmen durch. Anschließend wurde die Italienerin zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Warum die Radfahrerin zu Sturz kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Erhebungen werden von der Polizeiinspektion Sillian geführt.

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