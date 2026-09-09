Wo die Tiroler Polizei ab Montag wieder genauer hinschaut

Wenn das neue Schuljahr in Tirol startet, sind wieder zahlreiche Kinder am Weg in die Schule oder den Kindergarten unterwegs. Nach neun Wochen Sommerferien ist es am kommenden Montag, 14. September 2026, auch wieder so weit. Gerade zu Schulbeginn appelliert man daher an „eine besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme im Straßenverkehr“. Die polizeiliche Präsenz im Umfeld von Schulen und Kindergärten wird man außerdem verstärken und in den Bereichen gezielte Kontrollen durchführen.

Das sind die Schwerpunkte der Polizei

Im Fokus stehen die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen, die Kinderbeförderung mit Fahrzeugen und das richtige Verhalten bei Schutzwegen. Weitere Schwerpunkte sind die sichere Nutzung von E-Scootern und Mopeds, sowie die Ablenkung durch Smartphones. Durch die verstärkten Kontrollen möchte man Unfällen entgegenwirken.

„Bitte seien Sie aufmerksam, rücksichtsvoll und geduldig“

Der Leiter der Landesverkehrsabteilung Tirol, Oberst Enrico Leitgeb, appelliert an die Verkehrsteilnehmer: „Reduzieren Sie bitte insbesondere im Bereich von Schulen und Schutzwegen Ihre Geschwindigkeit und rechnen Sie jederzeit mit Kindern, die sich im Straßenverkehr bewegen. Gerade für die jüngsten Verkehrsteilnehmer ist der Schulweg eine besondere Herausforderung. Bitte seien Sie daher aufmerksam, rücksichtsvoll und geduldig.“ Das gelte aber nicht nur für Autofahrer sondern auch für all jene, die mit E-Scootern, Fahrrädern oder Mopeds am Weg zur Schule unterwegs sind. „Eine angepasste Fahrgeschwindigkeit und das Tragen eines Helms, können im Ernstfall entscheidend sein“, so Leitgeb abschließend.