Festnahme bei geplantem Deal: Großer Drogenfund bei Hausdurchsuchung

Ermittlungserfolg im Bezirk Kufstein: Zwei Männer stehen im Verdacht, mit Cannabis und Kokain gehandelt zu haben. Bei Hausdurchsuchungen stellte die Polizei mehr als 1,2 Kilogramm Cannabis sicher.

Nach umfangreichen Ermittlungen ist der Polizei ein Erfolg gegen den mutmaßlichen Suchtgifthandel im Bezirk Kufstein gelungen. Zwei Österreicher im Alter von 23 und 29 Jahren stehen im Verdacht, über einen längeren Zeitraum mit Cannabis und Kokain gehandelt zu haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Männer seit 2025 im Besitz von rund fünf Kilogramm Cannabis sowie etwa 200 Gramm Kokain gewesen sein sollen. Teile der Suchtmittel sollen anschließend entgeltlich an weitere Personen weitergegeben worden sein.

Festnahme bei geplantem Suchtgiftdeal

Der 23-Jährige wurde am 20. März 2026 im Zuge eines geplanten Suchtgiftdeals festgenommen. Bei ihm wurden eine geringe Menge Kokain sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich sichergestellt. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung fanden die Polizeibeamten rund 1,23 Kilogramm Cannabis und etwa 10,93 Gramm Kokain. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich zudem der Verdacht gegen den 29-jährigen Mitbewohner. Auch er wurde an der gemeinsamen Wohnadresse festgenommen. Weitere rund 10 Gramm Cannabis konnten aus seinem Fahrzeug sichergestellt werden. Nach Abschluss der Einvernahmen wurden die beiden Männer über Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder enthaftet. Sie werden wegen des Verdachts des Suchtgifthandels an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.