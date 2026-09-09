Ölspur auf Hahntennjochstraße: Zwei deutsche Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Ein Verkehrsunfall auf der Hahntennjochstraße L246 im Gemeindegebiet von Imst endete am Mittwoch gegen 15 Uhr für zwei deutsche Motorradfahrer im Krankenhaus.

Die beiden Männer im Alter von 28 und 37 Jahren waren als Teil einer vierköpfigen Gruppe vom Hahntennjoch kommend in Fahrtrichtung Imst unterwegs, als sie bei Straßenkilometer 7,4 wegen einer Ölspur die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren und stürzten.

Schwere Verletzungen

Im Verlauf des Sturzes kam es zu einer weiteren Kollision: „Der 37-Jährige rutschte anschließend in den entgegenkommenden Pkw einer 65-jährigen Österreicherin und wurde dabei schwer verletzt“, ergänzen die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten. Der 28-jährige Motorradfahrer zog sich bei dem Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Rettungskräfte brachten beide Verletzten nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Zams.

Zwei Stunden Sperre

Während an den beteiligten Motorrädern erheblicher Sachschaden entstand, führte der Unfall auch zu Verkehrsbehinderungen auf der L246. Die Fahrbahn musste im Bereich der Unfallstelle für zwei Stunden komplett für den gesamten Verkehr gesperrt werden.