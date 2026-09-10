Warnung vor Schockanrufen: So wählen Kriminelle ihre Opfer aus

Das Landeskriminalamt Tirol informiert aktuell wieder über "Schockanrufe". Dabei geben sich Kriminelle als Polizisten, Ärzte, Staatsanwälte oder Bankmitarbeiter aus - und wollen so an das Geld ihrer Opfer.

Kriminelle schildern im Gespräch meist dramatische Szenen, wie etwa Verkehrsunfälle, drohende Haftstrafen oder medizinische Notfälle Angehöriger. So möchte sie ihr Opfer emotional unter Druck setzen und manipulieren sie gezielt durch Angst, Zeitdruck und Forderung nach absoluter Verschwiegenheit. Meist werden dann Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände gefordert und anschließend von „Boten“ abgeholt. Unmittelbar betroffen sind dabei vor allem ältere Menschen über 60 Jahren. Opfer werden dabei oft nach vermeintlich altmodischen Vornamen ausgesucht, Kriminelle nutzen gezielt öffentlich zugängliche Daten.

Das rät das Landeskriminalamt Tirol nun

Chefinspektor Hans-Peter Seewald vom Landeskriminalamt Tirol betont: „Schockanrufe zählen zu den emotional belastendsten Betrugsformen. Die Kriminellen handeln professionell organisiert und nutzen gezielt die Sorge um Angehörige aus.“ Das Landeskriminalamt empfiehlt daher, verdächtige Gespräche sofort zu beenden, Angehörige zu kontaktieren und die Informationen zu überprüfen, niemandem etwas über die eigenen, finanziellen Verhältnisse zu sagen, Geld oder Wertsachen niemals unbekannten Personen zu übergeben. Zudem sollte man Warnhinweise von Bankmitarbeitern ernst nehmen und im Zweifelsfall sofort die Polizei unter 133 anrufen.