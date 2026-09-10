Bei Kontrollen: Polizei findet über 1.600 „Probleme“ und schreitet ein

Auf der Kontrollstelle in Radfeld bei der A12 in Tirol hat am 8. und am 9. September 2026 ein zweitägiger Schwerverkehrseinsatz stattgefunden. Mit dabei waren Polizeivertreter aus insgesamt sechs Nationen.

Neben diesem internationalen Schwerverkehrseinsatz unter Teilnahme der europäischen Arbeitsbehörde sowie internationaler Vertreter, hat durch die Tiroler Polizei auch ein landesweiter Kontrolleinsatz am hochrangigen Straßennetz stattgefunden. Neben österreichischen Schwerverkehrskontroll-Experten aus allen Bundesländern waren auch Polizeivertreter aus Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien, Kroatien und Slowenien mit vor Ort. Landespolizeidirektor Helmut Tomac weiß: „Diese gemeinsame Kontrollaktion bietet nicht nur die Möglichkeit, bestehende Vorschriften konsequent zu überprüfen, sondern auch Erfahrungen auszutauschen, Fachwissen zu bündeln und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiter zu stärken.“ Koordiniert wurde der Einsatz vom Innenministerium in enger Abstimmung mit dem Verkehrsministerium. Durchgeführt hat ihn die Tiroler Polizei.

Über 600 Schwerfahrzeuge kontrolliert

Insgesamt hat man tirolweit an den beiden Kontrolltagen über 600 Schwerfahrzeuge einer umfassenden, technischen Unterwegskontrolle unterzogen. Dabei wurden in Summe mehr als 1.600 Übertretungen festgestellt, heißt es nun seitens der Beamten. In der folgenden Infobox findet ihr einige der Übertretungen, die beanstandet wurden.