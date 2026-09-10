Asiatische Hornisse: Nest in Tirol entdeckt – „Bekämpfung ist notwendig“

Nachdem die Asiatische Hornisse vor rund zwei Wochen erstmals in Tirol im Gemeindegebiet von Kössen (Bezirk Kitzbühel) gesichtet wurde, hat die Suche nach einem möglichen Nest begonnen. Dieses wurde jetzt gefunden.

Die Asiatische Hornisse hat einen schwarzen Körper, ein orangefarbenes Band am Hinterleib und schwarze Beine mit auffallend gelben Spitzen. Im Tiroler Kössen wurde sie erstmals vor rund zwei Wochen gesichtet, am Donnerstag, 10. September 2026, konnte auch das Sekundärnest lokalisiert werden. Dieses hat man daraufhin ohne den Einsatz von Bioziden bzw. Insektiziden erfolgreich bekämpft und anschließend entfernt, wie das Land nun mitteilt.

©AGES / Dirk Louis Schorkopf Die Asiatische Hornisse zählt zu den sozialen Faltenwespen und stellt vor allem für Honigbienen, Wildbienen und andere heimische Insekten eine ernstzunehmende Gefahr dar.

Asiatische Hornisse: „Entwicklung in Deutschland zeigt…“

Andreas Tschöll, Leiter des amtlichen Pflanzenschutzdienstes, erklärt: „Eine Bekämpfung der Asiatischen Hornisse ist notwendig, da sie insbesondere für Honigbienen, Wildbienen und andere heimische Insekten eine ernstzunehmende Gefahr darstellt.“ Immerhin kann ein Volk im Spätsommer und Frühherbst bis zu 2.000 Tiere umfassen. In der Zeit können dann auch hunderte Bienen von ihnen jeden Tag erbeutet werden und insgesamt bis zu elf Kilo Insekten pro Saison. „Die aktuelle Entwicklung in Deutschland zeigt, wie rasch sich die Art nach ihrer Etablierung ausbreiten kann. In Baden-Württemberg ist sie mittlerweile großflächig verbreitet, Nachweise reichen zunehmend auch in Richtung Bayern“, erklärt Tschöll.

Dieses Verfahren wird zur Entfernung der Nester angewandt

Das neuartige thermische Verfahren, das in Kössen nun erstmals in Österreich zur Bekämpfung der Asiatischen Hornisse eingesetzt wurde, heißt „velutina Steam EX“. Dabei wurde das hoch im Baum gelegene Nest mit heißem Dapf behandelt, erwachsene Hornissen und die im Nest befindliche Brut wird durch die Hitze abgetötet. „Das Verfahren kommt ohne Biozide bzw. Insektizide aus und ermöglicht die Behandlung auch von hoch in Bäumen gelegenen Sekundärnestern. Nach der thermischen Behandlung können zurückkehrende Arbeiterinnen über dasselbe Rohrsystem abgesaugt und das Nest anschließend entfernt werden“, betont von Harald Wiedemann, ein ausgewiesener Praktiker und Fachberater mit langjähriger Erfahrung im Umgang mit der Asiatischen Hornisse und der Entfernung ihrer Nester.

©Land Tirol / Hörmann Harald Wiedemann beim Prozess der Entfernung.

Asiatische Hornisse kann sich auch in Österreich etablieren

Obwohl es sich beim aktuellen Fund in Kössen wohl um eine Verschleppung einer Königin durch den Menschen handeln dürfte, müsse man sich in Zukunft darauf einstellen, „dass die Asiatische Hornisse aufgrund ihrer fortschreitenden Ausbreitung in Mitteleuropa künftig auch Österreich auf natürlichem Weg erreichen und sich hier etablieren kann“, so Tschöll, der betont, wie wichtig es ist, mögliche Funde zu melden. Entdeckt man eine der Hornissen oder ein Nest, sollte man ein gut erkennbares Foto machen, das die Bestimmung und Abklärung erleichtert. Wohin man sich damit dann wenden kann bzw. sollte, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.