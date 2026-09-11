Familie fand Frau bewusstlos am Radweg – nun erlag sie ihren Verletzungen

Am 8. September kam es in Osttirol zu einem schweren E-Bike-Unfall, bei dem eine 58-jährige Italienerin schwer verletzt wurde. Wie die Polizei nun mitteilt, erlag die Frau mittlerweile ihren Verletzungen in der Klinik Innsbruck.

Nach dem schweren E-Bike-Unfall am Drauradweg in Strassen (Osttirol) gibt es nun traurige Gewissheit: Die 58-jährige Italienerin ist einen Tag nach dem Sturz in der Klinik Innsbruck verstorben. Eine Obduktion soll jetzt die genaue Todesursache klären.

Bewusstlos am Fahrbahnrand gefunden

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 8. September, gegen 12 Uhr. Die 58-Jährige war gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter auf dem Drauradweg in Richtung Lienz unterwegs. Ihre Angehörigen fuhren laut Polizei hinter ihr, sahen den Sturz selbst aber nicht. Als Ehemann und Tochter zu der Italienerin aufschlossen, fanden sie die Frau bewusstlos am rechten Fahrbahnrand. Sie hatte schwere Verletzungen am Kopf erlitten. Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert. Notarzt und Rettung übernahmen die Erstversorgung und führten auch Reanimationsmaßnahmen durch. Anschließend wurde die Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

58-Jährige erlag ihren Verletzungen

Wie die Polizei am Freitag, 11. September, mitteilte, ist die Frau bereits am Mittwoch, 9. September, in der Klinik Innsbruck verstorben. Wie es zu dem folgenschweren Sturz kam und woran die 58-Jährige letztlich starb, sollen weitere Ermittlungen nun klären. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat eine gerichtliche Obduktion angeordnet.