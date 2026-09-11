Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage Canva
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Kletterer und eine Kerze
Am Gaishorn ist ein 52-jähriger Österreicher abgestürzt und verstorben.
Gaishorn
11/09/2026
Identität jetzt klar

Österreicher (52) stürzt 110 Meter in den Tod

Am Gaishorn in Tirol wurde Ende August eine Leiche gefunden. Die verstorbene Person konnte nun identifiziert werden, wie die Polizei berichtet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Bereits am 28. August 2026 wurde die Polizei von der Bergrettung Tannheim (Bezirk Reutte, Tirol) kontaktiert, weil man am Gaishorn eine Leiche gefunden hätte. Anschließend rückten die Beamten mit dem Hubschrauber aus, der schließlich die Leichte mit Unterstützung der Bergretter auch barg. Die verstorbene Person war knapp 110 Meter durch felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Von der Staatsanwaltschaft wurde daraufhin eine Obduktion angeordnet. Nun ist auch die Identität der verstorbenen Person klar, wie die Polizei am Freitag, 11. September 2026, berichtet. Bei dem tödlich Verunglückten handelt es sich um einen 52-jährigen Österreicher.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at