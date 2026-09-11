Österreicher (52) stürzt 110 Meter in den Tod

Bereits am 28. August 2026 wurde die Polizei von der Bergrettung Tannheim (Bezirk Reutte, Tirol) kontaktiert, weil man am Gaishorn eine Leiche gefunden hätte. Anschließend rückten die Beamten mit dem Hubschrauber aus, der schließlich die Leichte mit Unterstützung der Bergretter auch barg. Die verstorbene Person war knapp 110 Meter durch felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Von der Staatsanwaltschaft wurde daraufhin eine Obduktion angeordnet. Nun ist auch die Identität der verstorbenen Person klar, wie die Polizei am Freitag, 11. September 2026, berichtet. Bei dem tödlich Verunglückten handelt es sich um einen 52-jährigen Österreicher.