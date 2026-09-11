Kurioser Unfall: Paragleiter kracht gegen Radfahrerin

Ein Gleitschirmpilot krachte am Freitag in Osttirol gegen eine Radfahrerin. Die Frau wurde verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Klagenfurt geflogen werden.

In Osttirol kam es am 11. September zu einem Zusammenstoß zwischen einem Gleitschirmpiloten und einer Radfahrerin.

In Osttirol kam es am 11. September zu einem Zusammenstoß zwischen einem Gleitschirmpiloten und einer Radfahrerin.

Ein Trainingsflug am Lienzer Hochstein endete am Freitag für einen Gleitschirmpiloten und eine Radfahrerin mit Verletzungen. Der 40-Jährige wollte am 11. September gegen 11.40 Uhr von einer Wiese am Hochstein auf rund 1.220 Metern Seehöhe starten. Einige Meter unterhalb stand zu diesem Zeitpunkt eine 45-jährige Tschechin mit ihrem Fahrrad auf einem Steig in der Wiese, wie die Polizei berichtet.

Hubschrauber im Einsatz

Und dann passierte es: Als der Gleitschirmpilot nach seinem Anlauf gerade abhob, stieß er aus bisher unbekannter Ursache gegen den Oberkörper der Frau. Beide stürzten zu Boden. Die 45-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Nach der Erstversorgung wurde sie mit einem Tau geborgen und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Klagenfurt geflogen. Der Italiener wurde laut Polizei leicht verletzt, benötigte aber keine ärztliche Hilfe.