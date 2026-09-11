Crash auf der Drautalstraße fordert zwei Verletzte

Ein Motorradausflug durch Osttirol endete für ein italienisches Paar am Freitag im Krankenhaus. In Anras krachte das Motorrad der beiden mit einem Auto zusammen – der 65-jährige Lenker wurde per Hubschrauber abtransportiert.

Auf dem Weg von Lienz in Richtung Italien kam es für einen 65-jährigen Motorradfahrer und seine 62-jährige Mitfahrerin zu einem folgenschweren Unfall.

Auf dem Weg von Lienz in Richtung Italien kam es für einen 65-jährigen Motorradfahrer und seine 62-jährige Mitfahrerin zu einem folgenschweren Unfall.

Ein Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto hat am Freitagnachmittag (11. September) in Anras (Bezirk Lienz, Tirol) zwei Verletzte gefordert. Ein 65-jähriger Italiener war kurz vor 16 Uhr mit seinem Motorrad auf der Drautalstraße von Lienz in Richtung Italien unterwegs. Hinter ihm saß eine 62-Jährige. Zur selben Zeit kam ein 83-jähriger Autofahrer über die St.-Justina-Straße und bog auf die Drautalstraße in Richtung Lienz ein.

Motorradfahrer mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Und dann krachte es: Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß, wie die Polizei schildert. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, seine Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Nach der Erstversorgung flog der Notarzthubschrauber C7 den 65-Jährigen ins Krankenhaus Lienz. Auch die 62-Jährige wurde von der Rettung dorthin gebracht. Während des Einsatzes und der Fahrzeugbergung war die Drautalstraße komplett gesperrt. Die Feuerwehr Assling stand mit 26 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.