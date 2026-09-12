Dramatischer Kletterunfall: Rettungsaktion bei dichtem Nebel

Ein Ausbruch eines Felsstritts führte am Freitagnachmittag (11. September 2026) an der Lamsenspitze im Gemeindegebiet von Vomp zu einem schweren Alpinunfall.

Ein 35-jähriger Österreicher stürzte am gestrigen Freitag, dem 11. September 2026, in der Kletterroute „Supernase“ (Gemeindegebiet von Vomp, Bezirk Schwaz, Tirol) rund sieben Meter tief ab und verletzte sich dabei schwer am Fuß.

Sturz in der ersten Seillänge

Der Verunfallte war im Vorstieg der mit UIAA 5+ bewerteten Route unterwegs, als gegen 13.30 Uhr kurz vor dem ersten Standplatz der Tritt unter seinem linken Fuß wegbrach. Der Kletterer fiel etwa drei Meter unter seine zuletzt gesetzte Zwischensicherung und prallte unglücklich auf einem Felsband auf.

Aufwendige Rettung wegen Dichten Nebels

Sein 50-jähriger Seilpartner wählte umgehend den Alpinnotruf, während ein 39-jähriger Begleiter aus der 17-köpfigen Gesamtgruppe zum Verletzten aufstieg und Ersthilfe leistete. Nach dem Abseilen an den Wandfuß gestaltete sich die Bergung äußerst schwierig: Wegen dichten Nebels konnte der Notarzthubschrauber „Heli 4“ die Unfallstelle vorerst nicht anfliegen und musste bei der Stallenalm abwarten.

Verletzte ins Krankenhaus Kufstein geflogen

Acht Einsatzkräfte der Bergrettung Schwaz rückten terrestrisch vor, versorgten den Mann gemeinsam mit dem Notarzt und transportierten ihn bodengebunden in Richtung Tal. Erst eine spätere Wetterbesserung erlaubte schließlich die Taubergung durch den Heli 4. Der Verletzte wurde in das Krankenhaus Kufstein geflogen. Neben der Bergrettung und der Aviatik-Crew war auch die Alpinpolizei im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2026 um 11:13 Uhr aktualisiert