Schwerer Alpinunfall: 50-Jährige stürzt an der Brennerspitze ab

Ein dramatischer Bergunfall ereignete sich am Samstagnachmittag im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital (Tirol). Eine 50-jährige Österreicherin zog sich bei einem Absturz im Bereich der Brennerspitze schwere Verletzungen zu.

Gegen 12.20 Uhr war die Frau am gestrigen Samstag, dem 12. September 2026, gemeinsam mit ihrem Ehemann im steilen Gelände unterwegs, als sie auf einem grasbewachsenen Hang den Halt verlor und ins Rutschen geriet. In der Folge stürzte die Bergsteigerin etwa 70 bis 100 Meter über das steile Areal ab.

Frau erlitt schwere Kopfverletzungen

Ihr Ehemann reagierte umgehend und setzte die Rettungskette in Gang. Aufgrund der Schwere des Geländes kam bei der Bergung neben der örtlichen Bergrettung auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die 50-Jährige, die schwere Kopfverletzungen erlitt, auf direktem Weg in die Klinik Innsbruck geflogen.