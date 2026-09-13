57-Jähriger überquert mit Hund die Straße: Von Auto erfasst

In der Innsbrucker Langstraße (Tirol) kam es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Fußgänger erhebliche Verletzungen erlitt.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.

Gegen 20 Uhr war ein 37-jähriger am gestrigen Samstagabend, dem 12. September 2026, mit seinem Auto in der Langstraße unterwegs, als der 57-jährige Passant zusammen mit seinem Hund die Fahrbahn überqueren wollte. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste das Fahrzeug den Mann.

Mann wird bei Zusammenstoß schwer verletzt

Der 57-jährige Österreicher zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er vom Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck gebracht. Am beteiligten Wagen entstand Sachschaden.