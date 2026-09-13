Flucht vor Polizei endet im Wasserkanal: 15-Jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt

Der Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, endete am Samstagabend für einen Jugendlichen im Krankenhaus. Ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer verunglückte auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle und verletzte sich dabei.

Gegen 20.30 Uhr war der Jugendliche in Kufstein (Tirol) mit seinem E-Scooter in der Maximilianstraße unterwegs. Als er eine herannahende Polizeistreife bemerkte, wendete er sein Fahrzeug abrupt und ergriff mit hoher Geschwindigkeit die Flucht. Seine Fahrt führte ihn bis zur August-Scherl-Straße, wo er auf einen unbefestigten Schotterweg abbog.

Bursche verliert Kontrolle über sein Gefährt und stürzt in angrenzenden Kanal

Dort verlor der 15-Jährige jedoch die Kontrolle über sein Gefährt: Er geriet über den Weg hinaus und stürzte in einen angrenzenden, trockenen Wasserkanal. Der Jugendliche erlitt bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Weshalb der Jugendliche vor der Polizeistreife flüchten wollte, ist derzeit Gegenstand der Erhebungen.