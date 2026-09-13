„Wer freiwillig aussteigt, bekommt 12 Euro“: ÖBB entschädigten Zuggäste

Am Samstag kam es am Innsbrucker Hauptbahnhof wegen eines stark überfüllten Railjets zu Verzögerungen. Um Passagiere zum Aussteigen zu bewegen, boten die ÖBB Gutscheine im Wert von 12 Euro an.

Nach dem Ausstieg zahlreicher Gäste ohne Sitzplatzreservierung setzte der Railjet mit 51 Minuten Verspätung seine Fahrt fort.

Nach dem Ausstieg zahlreicher Gäste ohne Sitzplatzreservierung setzte der Railjet mit 51 Minuten Verspätung seine Fahrt fort.

Am Nachmittag des gestrigen 12. September 2026 rollte eine enorme Reisewelle Richtung Deutschland, allen voran wegen des beliebten Herbstfests im bayerischen Rosenheim. Das führte in Innsbruck zu gravierenden Verzögerungen: Wie die „Tiroler Tageszeitung“ berichtet, war der Railjet nach München gegen 14.42 Uhr so stark überfüllt, dass an eine Weiterfahrt vorerst nicht zu denken war. Um die Sicherheit nicht zu gefährden, forderten die ÖBB mehrere Fahrgäste auf, den Zug wieder zu verlassen und auf spätere Verbindungen auszuweichen.

Zur Entschädigung der betroffenen Passagiere gab es Getränkegutscheine im Wert von 12 Euro

Als Anreiz zum freiwilligen Ausstieg verteilte die ÖBB demnach 12-Euro-Gutscheine für Getränke. Während Menschen auf nicht reservierten Plätzen höflich zum Verlassen des Zuges gebeten wurden, waren Passagiere mit Sitzplatzreservierung auf der sicheren Seite: Sie durften laut ÖBB-Sprecher Daniel Pinka problemlos mitfahren. Der Sprecher rief dazu auf, bei Fernreisen stets vorab einen Platz zu reservieren.

Zug hatte nach Räumung über 50 Minuten Verspätung

Nach der unfreiwilligen Umstiegs-Aktion rollte der überfüllte Railjet schließlich wieder an, allerdings mit satten 51 Minuten Verspätung im Gepäck. Die ausgestiegenen Herbstfest-Fans ließen sich die Laune nicht verderben und wichen kurzerhand auf einen Regionalzug aus, um ihr Ziel doch noch zu erreichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.09.2026 um 13:00 Uhr aktualisiert