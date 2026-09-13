35-jährige Paragleiterin prallt nach Windböe gegen Stein: Schwer verletzt

Ein Paragleit-Ausflug im Stubaital endete am Sonntagmorgen mit einem Rettungseinsatz. Eine 35-jährige Österreicherin zog sich beim Start auf der Kaserstatt Alm schwere Verletzungen zu.

Die Verunglückte war am heutigen Sonntag, dem 13. September 2026, gemeinsam mit einer 34-jährigen Begleiterin von Neustift aus zur Kaserstatt Alm (Stubaital, Tirol) aufgestiegen. Gegen 10.15 Uhr wollten die beiden Frauen den Rückflug ins Tal antreten.

Von heftiger Windböe erfasst

Unmittelbar nach dem Start wurde die 35-Jährige nach eigenen Angaben von einer starken Windböe erfasst. Der Gleitschirm trieb nach links unten ab, woraufhin die Pilotenseglerin mit den Füßen voraus gegen einen Stein prallte.

Mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Hall geflogen

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die Frau schwere Verletzungen am linken Bein. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Verletzte vom Notarzthubschrauber „Christophorus 1“ ins Krankenhaus Hall in Tirol geflogen.