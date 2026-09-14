Auto kracht in Wohnmobil: Drei Verletzte, B178 zwei Stunden gesperrt

Ein Auto und ein Wohnmobil sind am Sonntagnachmittag auf der B178 bei Söll zusammengekracht. Drei Menschen wurden verletzt, ein 85-Jähriger vermutlich schwer. Die viel befahrene Straße musste für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Auf der B178 kam es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Wohnmobil.

Auf der B178 kam es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Wohnmobil.

Am Sonntag (13. September) krachte es am Nachmittag auf der B178 bei Söll (Bezirk Kufstein, Tirol). Der Unfall passierte gegen 16.30 Uhr auf Höhe der Einfahrt Unterhauning. Wie die Polizei informiert, war ein 85-jähriger Deutscher mit seinem Auto in Richtung Wörgl unterwegs. In die Gegenrichtung fuhr ein Wohnmobil mit einem 50-jährigen Österreicher am Steuer und einer 46-Jährigen auf dem Beifahrersitz. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge.

85-Jähriger mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß vermutlich schwer verletzt. Nach der Erstversorgung flog ihn der Notarzthubschrauber „Heli 3“ in die Klinik Innsbruck. Die beiden Insassen des Wohnmobils erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Eingeklemmt war laut Feuerwehr niemand.

B178 zwei Stunden gesperrt

35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Söll sicherten die Unfallstelle ab, unterstützten Rettung und Polizei und banden ausgelaufene Betriebsmittel. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beschädigten Fahrzeuge. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet und die B178 konnte wieder freigegeben werden.