Erdbeben bei Innsbruck wieder von einigen Tirolern verspürt

Nachdem in den letzten Wochen immer wieder einmal die Erde in Tirol und auch schon einige Male rund um Innsbruck gebebt hat, war es in der Nacht auf Montag, 14. September 2026, wieder so weit. Wie die GeoSphere Austria berichtet, hat die Erde um kurz vor 2.10 Uhr mit einer Stärke von 1,9 rund sieben Kilometer südöstlich von Innsbruck gebebt. Das Erdbeben war dabei zwar stark genug, um es einzeln schwach zu spüren und durch ein Zittern und ein Grollen des Untergrundes wahrzunehmen. Gleichzeitig war es zu schwach, dass Schäden an Gebäuden oder dergleichen zu erwarten wären.