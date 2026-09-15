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Das Bild auf 5min.at zeigt Bergrettung und eine Kerze
Der 27-Jährige stürzte nahe der Wildkopfscharte über steiles und felsiges Gelände ab und erlitt tödliche Verletzungen.
Neustift
15/09/2026
Nahe Wildkopfscharte

Wanderung endet tragisch: 27-Jähriger stürzt in den Tod

Eine Wanderung im Gemeindegebiet von Neustift i. St. endete am 14. September tödlich. Ein 27-jähriger Deutscher stürzte nahe der Wildkopfscharte über steiles und felsdurchsetztes Gelände ab.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(149 Wörter)
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Der 27-jährige deutsche Staatsangehörige aus Frankfurt am Main hatte auf der Starkenburger Hütte genächtigt. Gegen 6.30 Uhr brach er dort zu einer Wanderung auf. Sein Weg führte über den markierten Höhenweg in Richtung Franz-Senn-Hütte. Mehrere Stunden war der Wanderer auf der Strecke unterwegs.

Halt verloren

Gegen 11.45 Uhr kam es östlich des Gipfels „Wildkopfscharte“ zum Unglück. Laut Zeugenaussagen verlor der 27-Jährige oberhalb des Steiges „aus bisher unbekannter Ursache den Halt“. Anschließend stürzte er über den Weg hinweg ab. Das Gelände wird von der Landespolizeidirektion Tirol als sehr steil und felsdurchsetzt beschrieben.

Tödlich verletzt

Der Mann stürzte über das steile Wiesengelände ab. Dabei zog sich der 27-Jährige tödliche Verletzungen zu. Wie es genau dazu kam, dass er den Halt verlor, ist laut Polizei bisher unbekannt.

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