E-Scooter-Unfall in Telfs: Unbekannter Lenker lässt verletzten Mitfahrer zurück

Ein verbotener Ausflug zu zweit auf einem E-Scooter endete am Montagabend in Telfs mit einem Verkehrsunfall und einer anschließenden Fahrerflucht. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 19 Uhr war am Montag, dem 14. September 2026, ein bislang nicht identifizierter Jugendlicher gemeinsam mit einem 14-Jährigen auf dem Ladstätter-Weg (Telfs, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) in Richtung Westen unterwegs. Der 14-Jährige fuhr dabei vorschriftswidrig als zweiter Passagier auf dem Elektro-Tretroller mit. Nach Schilderungen des Mitfahrers geriet das Gefährt aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit ins Strudeln, woraufhin beide Jugendliche schwer auf die Fahrbahn stürzten.

Fahrerflucht nach Sturz

Statt an der Unfallstelle zu bleiben und Hilfe zu leisten, schwang sich der unbekannte Fahrer direkt nach dem Sturz wieder auf den E-Scooter und fuhr rasch weiter. Er ließ den 14-jährigen Mitfahrer verletzt am Boden zurück. Der zurückgebliebene Jugendliche erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in die Klinik Innsbruck.

Laut Zeugen soll auch flüchtiger Lenker verletzt sein

Laut Aussagen eines Zeugen dürfte auch der flüchtige Lenker nicht ganz unverletzt davongekommen sein: Er weist vermutlich ebenfalls leichte Oberkörperverletzungen auf. Die Polizei Telfs hat die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Identität des geflüchteten Fahrers aufgenommen.