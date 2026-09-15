Auto überschlägt sich auf Böschung: Alle drei Insassen bleiben unverletzt

Überschlag mit glimpflichem Ausgang: Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Montagmorgen im Bezirk Innsbruck-Land die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Trotz eines heftigen Überschlags im angrenzen Feld blieb er unverletzt.

Am Montagmorgen, dem 14. September 2026, ist es auf der Volderwaldstraße im Gemeindegebiet von Tulfes (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) zu einem spektakulären Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 19-jähriger Österreicher gegen 09.05 Uhr mit seinem Auto bergauf unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Auto überschlug sich, kam im Feld zum Stillstand

Das Heck des Autos brach aus, der Wagen drehte sich einmal komplett um die eigene Achse und kam von der Straße ab. Auf der angrenzenden Böschung überschlug sich das Fahrzeug und kam erst auf einem Feld zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde zudem ein Zaun stark beschädigt.

Alle Insassen blieben unverletzt

Neben der Polizei rückten umgehend ein Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug an den Unfallort aus. Überraschendes Ergebnis vor Ort: Sowohl der 19-jährige Fahrer als auch seine beiden Mitfahrer (eine 18-Jährige sowie ein 17-Jähriger) blieben nach eigenen Angaben völlig unverletzt. Das Trio lehnte jegliche medizinische Hilfe vor Ort ab. Am Fahrzeug selbst sowie am beschädigten Zaun entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.