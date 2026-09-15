Als das Wort „Polizei“ fällt, flüchten zwei Buben vom Unfallort

Eine Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall mit zwei Buben auf einem E-Scooter in Innsbruck verletzt worden. Doch als eine Zeugin ankündigte, die Polizei zu rufen, machten sich die Kinder aus dem Staub.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dienstag (15. September) gegen 13 Uhr in der Kapuzinergasse in Innsbruck. Die 58-jährige Österreicherin war dort mit ihrem Fahrrad in Richtung Osten unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 34a fuhren plötzlich zwei Buben gemeinsam auf einem E-Scooter aus einer Grundstückszufahrt über die Kapuzinergasse.

Radfahrerin stürzt nach Vollbremsung

Die Radfahrerin reagierte mit einer Vollbremsung, konnte einen Zusammenstoß mit dem E-Scooter aber nicht mehr verhindern. Die 58-Jährige stürzte und wurde verletzt. Passanten kümmerten sich zunächst um die verletzte Frau und die beiden Buben.

Als die Polizei gerufen werden sollte, liefen sie davon

Dann kündigte eine Zeugin an, für die Unfallaufnahme die Polizei zu verständigen. Daraufhin flüchteten die beiden Buben laut Polizei in Richtung Osten. Wer die beiden kennt oder Hinweise zu ihrer Identität geben kann, soll sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter 059133 7591 melden.