Drei Taxis und ein Bus: Domino-Unfall fordert zwei Verletzte

Ein Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Taxi hat am Dienstagvormittag am Innsbrucker Südtiroler Platz eine regelrechte Kettenreaktion ausgelöst. Durch die Wucht der Kollision wurden gleich drei Taxis ineinandergeschoben.

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Dienstag in Innsbruck. Gegen 10.45 Uhr warteten ein 33-jähriger und ein 35-jähriger Taxilenker hintereinander am Taxistandplatz am Südtiroler Platz auf Fahrgäste. Dahinter stand ein 48-jähriger Taxifahrer mit seinem Wagen im Bereich der Bushaltestelle. Zur selben Zeit näherte sich ein IVB-Bus, gelenkt von einem 46-jährigen Österreicher.

Ein Taxi krachte ins nächste

Als der Bus am Taxi des 48-Jährigen vorbeifuhr, lenkte dieser laut Polizei seinen Wagen nach links aus dem Haltestellenbereich. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Taxi und dem Bus. Der Zusammenstoß setzte eine Kettenreaktion in Gang: Das Taxi des 48-Jährigen wurde gegen das davorstehende Taxi geschleudert. Dieses wiederum krachte in das erste Fahrzeug am Taxistandplatz.

Zwei Taxifahrer im Krankenhaus

Bei dem Unfall wurden laut Polizei zwei Taxilenker unbestimmten Grades verletzt. Der 48-Jährige und ein weiterer beteiligter Taxifahrer wurden von der Rettung ins Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Nach deren Abschluss sollen Anzeigen an die zuständigen Behörden folgen.