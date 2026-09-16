27-Jähriger bei Holzarbeiten von Eisenkeil am Kopf getroffen

Ein 27-jähriger Forstarbeiter ist am Dienstagnachmittag bei Holzarbeiten im Ötztal von einem Eisenkeil am Kopf getroffen worden. Der Mann musste per Tau aus dem unwegsamen Gelände geborgen und ins Krankenhaus geflogen werden.

Bei Holzarbeiten im steilen, alpinen Gelände oberhalb des Sportplatzes in Sautens (Bezirk Imst, Tirol) kam es am späten Dienstagnachmittag, dem 15. Sepetmber 2026, zu einem schweren Zwischenfall. Ein 27-jähriger Österreicher wurde von einem herabschnellenden Eisenkeil eines Seilgehänges am Kopf getroffen und unbestimmten Grades verletzt.

Rettung im unwegsamen Gelände äußerst schwierig

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr, als der 27-Jährige gemeinsam mit einem 59-jährigen Kollegen im steilen Forstgelände beschäftigt war. Wegen des unwegsamen Terrains gestaltete sich die Rettung aufwendig: Der Notarzthubschrauber flog zunächst zwei Bergretter direkt an die Einsatzstelle.

Mittels Tau geborgen

Die Helfer trugen den Verletzten zu einer geeigneten Lichtung, von wo aus er mittels Tau geborgen und zum Sportplatz Sautens geflogen wurde. Nach der Erstversorgung ging es per Rettungshubschrauber weiter in die Klinik nach Innsbruck.