Einbruchsserie in Kufsteiner Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden mehrere Gebäude im Stadtgebiet von Kufstein Ziel von Vandalismus und Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu drei verschiedenen Objekten.

Die Einbrüche ereigneten sich in der Nacht vom 13. auf den 14. September 2026 im Stadtgebiet von Kufstein (Tirol). Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen schlugen die Täter im Bereich Unterer Stadtplatz, Kinkstraße und Pfarrplatz zwei Glasscheiben ein. An einem weiteren Objekt versuchten sie vergeblich, eine Eingangstür aufzubrechen. Trotz der Sachbeschädigungen an mehreren Orten fiel die Beute gering aus: Nach aktuellem Stand entwendeten die Einbrecher lediglich aus einem der Objekte einen kleineren Bargeldbetrag.

Polizei bittet um Mithilfe

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest und ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Kufstein bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Personen, die in der besagten Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Unterer Stadtplatz, Kinkstraße oder Pfarrplatz gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133 7210 entgegengenommen.