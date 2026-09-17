Bürgermeister nach 40 Jahren abgelöst: Neues Duo jetzt angelobt

Riml und sein neuer Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Gamper führen damit ab sofort offiziell die Geschicke der Gemeinde Sölden. Die Angelobung erfolgte dabei durch die Bezirkshauptfrau Eva Loidhold im Beisein der Gemeinderevisoren. Im Rahmen der Angelobung leisteten die beiden dann auch noch das Gelöbnis auf die Bundes- und Landesverfassung.

„Tragen große Verantwortung für die Gemeinde und ihre Bürger“

Bezirkshauptfrau Loidhold betont: „Ich gratuliere Maximilian Riml und Bernhard Gamper herzlich zu ihren neuen Funktionen. Mit der Übernahme dieser Ämter tragen sie große Verantwortung für die Gemeinde Sölden und ihre Bürgerinnen und Bürger. Für ihre neuen Aufgaben wünsche ich ihnen viel Erfolg, Freude und eine gute und konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde.“

Altbürgermeister hat Gemeinde „maßgeblich mitgeprägt“

Gleichzeitig bedankt sie sich noch bei Schöpf für die stets gute Zusammenarbeit und vor allem auch für seinen langjährigen Einsatz als Söldener Bürgermeister. Immerhin hat er seit 1986 die Geschicke der Gemeinde „maßgeblich mitgeprägt und sie damit mehr als 40 Jahre lang mit großem Verantwortungsbewusstsein geführt“, so Loidhold. Die Bezirkshauptfrau abschließend: „Für diese außergewöhnlich lange Zeit im Dienste der Gemeinde gebührt ihm besonderer Dank und Anerkennung.“