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Foto auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC Hubschrauber
Vom Hubschrauber wurde der Verletzte ins Krankenhaus geflogen.
Walchsee
17/09/2026
Hubschraubereinsatz

Mit Betonplatte drei Meter abgestürzt: Bauarbeiter bei Arbeitsunfall verletzt

Bei einem schweren Arbeitsunfall auf einer Baustelle im Tiroler Walchsee wurde ein 37-jähriger Arbeiter verletzt und musste ins Krankenhaus geflogen werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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Auf einer Baustelle in Walchsee (Bezirk Kufstein, Tirol) ist es Donnerstagvormittag, am 17. September 2026 gegen 8.35 Uhr, zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 37-jähriger Deutscher war da samt einer Betonplatte aus einer Höhe von etwa drei Metern auf den darunterliegenden Boden gestürzt und hat sich dabei verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungshubschrauber ins BKH St. Johann in Tirol geflogen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor, heißt es seitens der Beamten abschließend in einer Aussendung.

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