Mit Betonplatte drei Meter abgestürzt: Bauarbeiter bei Arbeitsunfall verletzt

Auf einer Baustelle in Walchsee (Bezirk Kufstein, Tirol) ist es Donnerstagvormittag, am 17. September 2026 gegen 8.35 Uhr, zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 37-jähriger Deutscher war da samt einer Betonplatte aus einer Höhe von etwa drei Metern auf den darunterliegenden Boden gestürzt und hat sich dabei verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungshubschrauber ins BKH St. Johann in Tirol geflogen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor, heißt es seitens der Beamten abschließend in einer Aussendung.