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Bild auf 5min.at zeigt eine ältere Dame am Telefon.
Eine Tiroler Pensionistin wurde von Betrügern ausgenommen.
Tirol
17/09/2026
Geld weg

Pensionistin will „Betrugs“-Abbuchung stornieren – verliert über 1.000 Euro

Eine 81-jährige Tirolerin wurde kürzlich Opfer von Betrügern. Wie die Polizei berichtet, wurde ihr glaubhaft gemacht, dass sie eine betrügerische Abbuchung stornieren würde. Wenig später waren über 1.000 Euro weg.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)
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Von einem bisher unbekannten Täter wurde eine 81-jährige Tirolerin am 16. September 2026 über eine Nachricht zur Bekanntgabe ihrer Bankdaten aufgefordert. Anschließend wurde sie dann noch angerufen und zur Freigabe mehrere Transaktionen verleitet. Das alles hat sie dann auch getan – und zwar deswegen, weil der Betrüger ihr dadurch glaubhaft gemacht hat, dass sie eine angeblich betrügerische Abbuchung stornieren würde. Dadurch ist der 81-Jährigen ein Schaden in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags entstanden. Die Ermittlungen laufen aktuell, heißt es seitens der Polizei abschließend.

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