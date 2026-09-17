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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Kletterer und eine Kerze
Um wen es sich handelt und was passiert ist, ist aktuell noch unklar.
Mieming
17/09/2026
Einige Unklarheiten

Leiche bei Klettersteig gefunden: Jede Hilfe kam zu spät

Bei einem Klettersteig in Tirol ist eine tote Person aufgefunden worden. Für die Person kam jede Hilfe zu spät. Nun ermittelt die Polizei wegen der Identität und des Unfallherganges.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Am späten Donnerstagvormittag, 17. September 2026, ist im Nahbereich eines Klettersteiges im Gemeindegebiet von Mieming (Bezirk Imst, Tirol) eine leblos Person gefunden worden. Wie die Polizei berichtet, konnte vom Notarzt anschließend nur noch der Tod festgestellt werden, für die Person kam also jede Hilfe zu spät. Ansonsten ist allerdings noch einiges unklar in dem Fall. So muss etwa noch die Identität des Toten festgestellt werden. Auch der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, heißt es seitens der Beamten abschließend.

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