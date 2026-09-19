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Symbolfoto von 5min.at: Nahaufnahme von zwei Polizeimotorräder.
Die Landespolizeidirektion Tirol berichtet über den Unfall.
Rietz
19/09/2026
Polizeimeldung

Schwerer Motorrad-Trainingssturz in Tirol: 14-Jähriger in Klinik geflogen

Ein 14-jähriger Motorradfahrer hat sich am Samstag bei einem Trainingssturz auf einer gesperrten Strecke in Rietz schwer verletzt und wurde per Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
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Bei einer Trainingsfahrt auf einer gesperrten Strecke in Rietz (Tirol) hat sich am Samstag gegen 10:45 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Ein 14-jähriger Österreicher geriet während der Fahrt mit seinem Motorrad bei einem Sprung zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Erstversorgung an der Unfallstelle

Nach der medizinischen Erstversorgung direkt an der Unfallstelle wurde der Jugendliche vom Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in die Klinik Innsbruck geflogen, wie die Landespolizeidirektion Tirol berichtet.

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