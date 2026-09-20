Unfall in Tirol: 18-Jährige von Motorrad geschleudert und schwer verletzt

Am Freitagabend gegen 18:10 Uhr ist es auf der Planseestraße (L255) in Breitenwang im Bezirk Reutte (Tirol) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 20-jähriger deutscher Autofahrer war gemeinsam mit einem nachfolgenden 19-jährigen deutschen Motorradlenker und dessen 18-jähriger Freundin auf dem Sozius vom Plansee in Richtung Reutte unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein noch unbekanntes Wohnmobil in die entgegengesetzte Richtung.

Vollbremsung

Der Unfall wurde laut der Landespolizeidirektion Tirol durch das Fahrmanöver eines 31-jährigen kanadischen Staatsangehörigen ausgelöst, der hinter dem Wohnmobil fuhr und trotz einer unübersichtlichen Kurve zum Überholen ansetzte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der entgegenkommende 20-jährige Autofahrer stark abbremsen. Auch der dahinter fahrende Motorradfahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte ein Auffahren auf den Pkw jedoch nicht mehr verhindern.

Lenker kehrte zurück

Bei der Kollision wurde die 18-jährige Mitfahrerin vom Motorrad geschleudert, prallte gegen das Heck des Pkw und blieb auf der Fahrbahn liegen, sie erlitt schwere Verletzungen. Der 31-jährige Pkw-Lenker entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, kehrte jedoch später zurück und gab an, vermutlich am Unfall beteiligt gewesen zu sein. Wegen einer festgestellten Suchtmittelbeeinträchtigung wurde dem Mann laut der Landespolizeidirektion Tirol der Führerschein vorläufig abgenommen.