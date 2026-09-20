LKW in Vollbrand: Fahrer (65) befreit sich in letzter Sekunde

Ein LKW-Brand in Achenkirch (Bezirk Schwaz, Tirol) forderte in der Nacht auf Sonntag einen Verletzten. Der 65-jährige Fahrer konnte sich noch selbst aus der Flammenhölle befreien; erlitt dabei aber schwere Verbrennungen.

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag in Achenkirch ab. Aus bislang unbekannter Ursache brach ein Feuer bei einem geparkten LKW aus. Der Lenker – ein 65-jähriger Bulgare – befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Fahrerkabine. „Er konnte sich selbstständig aus dem in Vollbrand stehenden Fahrzeug befreien, erlitt aber schwere Verbrennungen“, teilen die Beamten der Polizeiinspektion Jenbach mit.

Mit Notarzthubschrauber ins Spital geflogen

Einsatzkräfte des Roten Kreuzes übernahmen die medizinischen Erstversorgung. In weiterer Folge wurde der Mann von einem Notarzthubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen. Die Freiwilligen Feuerwehren Achental und Achenkirch führten indes die Löscharbeiten an der Zugmaschine durch. „Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, so die Polizisten abschließend.