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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Ein Kärntner Feuerwehrmann löscht ein Feuer bei Nacht
Ein LKW in Achenkirch stand in der Nacht in Vollbrand.
Achenkirch
20/09/2026
Schwer verletzt

LKW in Vollbrand: Fahrer (65) befreit sich in letzter Sekunde

Ein LKW-Brand in Achenkirch (Bezirk Schwaz, Tirol) forderte in der Nacht auf Sonntag einen Verletzten. Der 65-jährige Fahrer konnte sich noch selbst aus der Flammenhölle befreien; erlitt dabei aber schwere Verbrennungen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)
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Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag in Achenkirch ab. Aus bislang unbekannter Ursache brach ein Feuer bei einem geparkten LKW aus. Der Lenker – ein 65-jähriger Bulgare – befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Fahrerkabine. „Er konnte sich selbstständig aus dem in Vollbrand stehenden Fahrzeug befreien, erlitt aber schwere Verbrennungen“, teilen die Beamten der Polizeiinspektion Jenbach mit.

Mit Notarzthubschrauber ins Spital geflogen

Einsatzkräfte des Roten Kreuzes übernahmen die medizinischen Erstversorgung. In weiterer Folge wurde der Mann von einem Notarzthubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen. Die Freiwilligen Feuerwehren Achental und Achenkirch führten indes die Löscharbeiten an der Zugmaschine durch. „Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, so die Polizisten abschließend.

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