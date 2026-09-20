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/ ©Pexels/ Michał Robak
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Hund in einem Wald.
Die jungen Frauen steckten mit ihren Hunden in felsdurchsetztem und unwegsamem Gelände fest.
Niederndorf
20/09/2026
Fehleinschätzung

Schwestern (15, 17) geraten mit Hunden in alpine Notlage

Zwei Schwestern im Alter von 17 und 15 Jahren gerieten am Samstag in Niederndorf (Bezirk Kufstein, Tirol) in eine alpine Notlage. Die Bergrettung rückte zum Einsatz aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
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Zwei Schwestern im Alter von 15 und 17 Jahren wanderten am Samstag in Begleitung ihrer Hunde von Niederndorf in Richtung Erl. Als der Waldweg unvermittelt endete, vermuteten die Jugendlichen fälschlicherweise eine Fortsetzung des Pfades zur Alten Erler Straße. Sie stiegen etwa hundert Meter durch wegloses, rund 42 Grad steiles Waldgelände hangabwärts.

Bergrettung rückte aus

„Aufgrund der zunehmenden Steilheit sowie des felsdurchsetzten und unwegsamen Geländes erkannten die beiden schließlich, dass ein selbstständiger Abstieg nicht mehr möglich war“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Niederndorf. Sie setzten infolgedessen einen Notruf ab. Die Bergrettung Kufstein rückte zum Einsatz aus. Mithilfe von Seilen sicherten die Helfer die jungen Frauen ab. So konnten die beiden gemeinsam mit ihren Hunden sicher aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

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